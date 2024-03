Affing

Aus Affinger Pilsstube wird in wenigen Wochen der Gasthof zur Post

Am und vor dem Gebäude weisen Schilder noch auf die frühere Affinger Pilsstube hin. Ab Mitte April soll unter dem neuen Namen Gasthof zur Post wieder Leben in den Räumen einkehren.

Von Nicole Simüller

Vor nicht einmal drei Wochen wanderte das letzte Bier in der Affinger Pilsstube über den Tresen. Nach nur vier Jahren war für das Ehepaar Gerd und Daniela Langer der Traum von der eigenen Dorfwirtschaft ausgeträumt. Doch schon in wenigen Wochen wird in der Gaststätte wieder ausgeschenkt – unter neuem Namen und unter neuen Wirtsleuten.

Wobei – neu sind sie allenfalls in den Räumen der früheren Pilsstube. In Affing aber sind sie bestens bekannt: Denn die Pächter, Walter Fischer und Vanessa Bock, betreiben bereits seit elf Jahren den Sommerkeller-Biergarten. Im Mai beginnt dort die zwölfte Saison. Dafür sei schon alles hergerichtet, erzählt Walter Fischer. Derzeit konzentrieren sich die Wirtsleute auf die Umbauarbeiten im Gasthof zur Post. So soll die Pilsstube künftig heißen.

