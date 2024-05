Miesbach

vor 17 Min.

Geldstrafe und Führerscheinsperre nach Motorradrennen am Tegernsee

Plus Mit bis zu 140 Kilometern pro Stunde rasen zwei junge Männer aus dem Wittelsbacher Land über den Achenpass im Kreis Miesbach. Weil ein Zivilpolizist das illegale Rennen filmt, stehen sie jetzt im Oberland vor Gericht.

Von Christian Lichtenstern

Zumindest diese Motorradsaison können sich zwei Biker aus einer Gemeinde in der Mitte des Wittelsbacher Landes jetzt abschminken. Vor dem Amtsgericht Miesbach wurden sie nach einer gefährlichen Raserfahrt auf einer Passstraße am Tegernsee im Sommer 2023 zu einer Geldstrafe verurteilt. Dazu kommt eine mehrmonatige Fahrerlaubnissperre.

Das Urteil ist nach Auskunft von Manfred Thür, Pressesprecher des Amtsgerichts im Oberland, seit Kurzem rechtskräftig. Die beiden jungen Männer hatten Einspruch gegen einen Strafbefehl wegen eines verbotenen Rennens im Juli vor einem Jahr eingelegt. Deshalb wurde der Fall jetzt in einer Verhandlung in Oberbayern aufgerollt. Die damals 23 und 28 Jahre alten Motorradfahrer lieferten sich an einem Sonntag eine Verfolgungsfahrt. Sie fuhren laut Polizeiangaben mit bis zu 140 Kilometern pro Stunde über die Bundesstraße 307 vom Achenpass in Richtung Tegernsee, wo wegen der Wandererparkplätze an der kurvigen Bergstrecke durch das Mangfallgebirge teilweise nur Tempo 70 erlaubt gewesen sei. Der rund 20 Kilometer lange Pass verbindet das Achental (Tirol) im Süden mit dem Tegernseer Tal im Norden und ist in der Ferienzeit eine beliebte Transitstrecke – in der warmen Jahreszeit aber auch besonders stark von Bikern und Urlaubern frequentiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen