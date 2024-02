Preisgekrönte Arbeit: Das treibt Hochzeitsfloristin Marion Gastl an

Plus Die Floristin aus Handzell liebt Blumen und baut sie selbst an. Ihre Dekoration ist gefragt – und mit dem Wedding King Award prämiert.

Blumen machen Marion Gastl glücklich. „Blumen sind Emotionen“, erklärt die 39-jährige aus Handzell ( Pöttmes) ihre Passion. Sie hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Marion Gastl ist Auftragsfloristin und hat sich überwiegend auf Hochzeiten spezialisiert. Um möglichst frisch und nachhaltig dekorieren zu können, baut Gastl jedes Jahr sogar selbst Blumen an. Ihre kreative Arbeit ist inzwischen preisgekrönt.

Vor zwölf Jahren hat sich Gastl selbstständig gemacht – zunächst im Nebenerwerb. Seit der Geburt ihres zweiten Kindes vor acht Jahren hat sie den kompletten Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Sie verschönert seitdem jegliche Festlichkeiten wie Taufen, Kommunion oder Geburtstage mit dekorativen Elementen und ganz besonders gerne Hochzeitsfeiern.