Brand greift von Gartenhütte über: Haus vorerst nicht bewohnbar

Ein Gartenhäuschen in Hilgertshausen-Tandern gerät in Brand. Die Flammen greifen auf ein Wohnhaus über. Die Familie, die darin lebt, muss vorerst anderswo unterkommen.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Samstagnachmittag ein hölzernes Gartenhäuschen in Gumpersdorf, einem Ortsteil der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern (Landkreis Dachau), in Brand geraten.

Obwohl Nachbarn und Anwohner nach Angaben der Polizei sofort versuchten zu löschen, konnten sie nicht verhindern, dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergriffen. Dieses wurde durch die starke Hitzeeinwirkung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

30.000 Euro Schaden nach Brand in Gumpersdorf: Kripo ermittelt

Die Feuerwehren Markt Indersdorf, Hilgertshausen, Tandern, Jetzendorf und Dachau konnten den Brand schließlich löschen und verhinderten somit Schlimmeres. Da sich während der Löscharbeiten einzelne Dachziegel lösten, errichteten die Feuerwehrkräfte ein Notdach. Das Haus ist deshalb vorübergehend nicht bewohnbar. Die Familie musste für das Wochenende anderweitig untergebracht werden. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden beträgt nach ersten Erkenntnissen 30.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und nimmt am Montag bei einer Begehung des Brandorts erste Untersuchungen vor. (nsi)