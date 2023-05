Die Vorfreude steigt: Hollenbacher reisen Ende Juli nach Frankreich

Plus Beim Besuch in der französischen Partnergemeinde Contest steht für die Gäste aus Hollenbach auch ein Tanzabend und ein Ausflug ans Meer auf dem Programm.

Erste Informationen zur geplanten Reise nach Contest in diesem Sommer gab es jetzt bei der gut besuchten Mitgliederversammlung des Partnerschaftskomitees Hollenbach im TSV-Sportheim. Auch viele Jugendliche waren gekommen, die sich bereits auf den Gegenbesuch in der französischen Partnergemeinde freuen.

Zuvor jedoch ging Vorsitzender Michael Haas auf das zurückliegende Jahr ein. Er und auch Bürgermeister Xaver Ziegler dankten allen Beteiligten insbesondere für die perfekte Organisation der letztjährigen Begegnung in Hollenbach, bei der die Partnerschaft ihr 30. Jubiläum feiern durfte. "Es war eine tolle Zusammenarbeit, die allen Familien und Jugendlichen nach zweijähriger Corona-Pause eine wunderbare Zeit bescherte." Nach dem Bericht von Kassenführerin Petra Kucharek folgten die Mitglieder dem Vorschlag der Kassenprüfer Georg Schiele und Anton Betzmeir und entlasteten den Vorstand.