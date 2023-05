Hollenbach

Hollenbach bekommt für wenig Geld Zugang zu schnellem Internet

Der Glasfaserausbau soll in Hollenbach vorangetrieben werden.

Plus Im Rahmen der neuen Richtlinien muss die Gemeinde Hollenbach bei der flächendeckenden Versorgung mit Internet lediglich zehn Prozent der Kosten selber tragen.

Bei der Versorgung mit schnellem Internet befindet sich die Gemeinde Hollenbach auf einem guten Weg. In der Sitzung am Donnerstag entschied sich der Gemeinderat für die Vorgehensweise, die zuvor Bürgermeister Franz Xaver Ziegler erläutert hatte. Demnach wurde das Bundesförderverfahren wieder aufgelegt, damit kann diese Kommune im Rahmen der Gigabit-Richtlinie 2.0 in den Genuss einer Förderung von 50 Prozent aus Berlin kommen.

Der Freistaat Bayern würde sich mit weiteren 40 Prozent an den Kosten beteiligen, sodass die Gemeinde lediglich zehn Prozent zu tragen hätte. Richard Baur von der Verwaltung mahnte eine schnelle Entscheidung an, denn die Fördersumme, die der Bund hier in Aussicht stellt, wurde auf insgesamt 450 Millionen Euro gedeckelt. Von einer "ganz wichtigen Sache" hatte Ziegler geredet, als er auf diesen Punkt der Tagesordnung einging.

