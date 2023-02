Hollenbach will Photovoltaikanlage auf dem Schuldach erweitern

Plus Die Photovoltaikanlage auf der Schule soll erweitert werden. Zudem kauft die Gemeinde ein Notstromaggregat, um sich für einen Blackout zu rüsten. Dabei soll es nicht bleiben.

Wie stellt sich die Gemeinde Hollenbach auf, um Energie zu sparen und regenerative Energien zu nutzen? Dazu wurden am Donnerstagabend im Hollenbacher Gemeinderat ein Diskussionspapier des Arbeitskreises Erneuerbare Energien vorgestellt und bereits erste Beschlüsse gefasst.