Hollenbach

vor 1 Min.

Hollenbachs Bürgermeister feiert am Samstag seinen 40. Geburtstag nach

Franz Xaver Ziegler ist seit 2014 Bürgermeister von Hollenbach. An diesem Donnerstag wird er 40 Jahre alt.

Plus Hollenbachs Bürgermeister, Franz Xaver Ziegler, wird an diesem Donnerstag 40. Gefeiert wird aber erst am Samstag. Rund 300 Gäste sind eingeladen.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

300 geladene Gäste erwartet Franz Xaver Ziegler zur Feier seines 40. Geburtstags. Der Bürgermeister der Gemeinde Hollenbach kann zu Hause im Ortsteil Motzenhofen genügend Platz für die vielen Besucherinnen und Besucher anbieten.

Die Fete steigt am Samstag, 3. Juni, ab 17 Uhr in einem Stadel. Dieser hat sich bereits beim Aufstellen des Maibaums als geeignet erwiesen. Wen lädt der Jubilar, der bereits am Donnerstag sein fünftes Lebensjahrzehnt beginnt, alles ein? Zunächst natürlich die Familie, seine Frau und die beiden Söhne, die Verwandtschaft, die er als groß bezeichnet, die Verwaltung im Rathaus, den Landrat, die Bürgermeister der anderen Gemeinden und die Vereine. Sie dürfen sich Ziegler zufolge auf ein Spanferkel freuen. Dazu gibt es diverse Kaltgetränke, wie Ziegler mit einem Augenzwinkern wissen lässt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen