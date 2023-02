Igenhausener Vereine unterstützen die Kartei der Not

Mit Flammkuchen, Jagatee und Glüh-Gin beim Hollenbacher Christkindlmarkt erlösen die Vereine 450 Euro für das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Am Christkindlmarkt der Gemeinde Hollenbach im Dezember 2022 beteiligten sich auch die Igenhausener Vereine mit einem Stand. Den Erlös spendeten sie jetzt an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk der Mediengruppe Presse-Druck, in der auch die Aichacher Nachrichten erscheinen.

Die Freiwillige Feuerwehr, der FC Igenhausen und der Schützenverein Schwarzlachtaler boten an ihrem gemeinsamen Stand mit Holzofen beim Christkindlmarkt Flammkuchen, Glüh-Gin und Jagatee an.

Einen Teil der Einnahmen spendeten die drei Vereine an die Kartei der Not. Das Leserhilfswerk hilft seit 1965 unverschuldet in Not geratenen Menschen im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung.

Spende kommt zu hundert Prozent bei Bedürftigen an

Die Spende – 150 Euro von jedem der drei Vereine – überreichten für den Schützenverein Schwarzlachtaler Igenhausen Schützenmeister Dominik Schmid, für die Feuerwehr Vorsitzender Thomas Pfundmeier und für den FC Igenhausen der Vorsitzende Markus Kastner an Claudia Bammer, stellvertretende Redaktionsleiterin der Aichacher Nachrichten, für die Kartei der Not. Bammer versicherte den Vereinsvertretern, dass ihre Spende zu hundert Prozent Menschen in Not zugutekommt, denn die Verwaltungskosten der Kartei der Not trägt komplett die Mediengruppe Presse-Druck. (thp)