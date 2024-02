Altbürgermeister Karl Metzger genießt seinen Ruhestand

Plus Inchenhofens Altbürgermeister Karl Metzger wird am Donnerstag 75 Jahre alt. Er lenkte 24 Jahre lang die Wallfahrtsgemeinde.

Er war 24 Jahre lang Bürgermeister mit Leib und Seele. Jetzt verfolgt er die Kommunalpolitik in "seinem" Leahad mit großem Interesse, aber auch mit Abstand. Seit knapp vier Jahren ist Karl Metzger nicht mehr im Amt, seit dem vergangenen April ist er Altbürgermeister und Ehrenbürger und am heutigen Donnerstag wird er 75.

Am Telefon ist Karl Metzger absolut entspannt: "Mir geht es gut. Ich bin zufrieden und bei guter Gesundheit. Ich genieße meinen Ruhestand." Das heißt aber nicht, dass der Altbürgermeister nichts zu tun hat. Er kümmert sich um seinen Wald und das Brennholz für das Wohnhaus, ist bei der Papiersammlung der Jägerblutschützen mit seinem alten Deutz samt Anhänger eigentlich unverzichtbar und nimmt rege am gesellschaftlichen Leben teil. Das Singen im Kirchenchor von St. Leonhard ist sein Hobby und große Freude. Die Zeit, die er früher nicht immer hatte, nimmt er sich jetzt natürlich auch für seine Familie und besonders seine drei Enkelkinder.