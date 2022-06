Inchenhofen

06:30 Uhr

Passt ein Neubau in Inchenhofen zum Charakter der Aichacher Straße?

Plus Der Gemeinderat Inchenhofen ist bei der Entscheidung über ein Bauvorhaben an der Aichacher Straße hin- und hergerissen. Er fällt eine knappe Entscheidung.

Von Gerlinde Drexler

Hin- und hergerissen waren die Mitglieder des Inchenhofener Gemeinderates bei einem Bauprojekt in der Aichacher Straße. Ein bestehendes Einfamilienhaus soll abgerissen und ein Mehrfamilienhaus mit fünf Wohnungen gebaut werden. Die Frage, ob es sich in die Umgebung einfügt, beantwortete in der Sitzung am Dienstag jeder Gemeinderat anders. Am Ende gab es eine denkbar knappe Entscheidung zugunsten des Neubaus. Das letzte Wort hat allerdings das Landratsamt, weil bei der Planung ein wichtiges Detail fehlt.

