Betrunkener fährt frontal gegen geparktes Auto in Kleinberghofen

Ein 32-Jähriger aus Dachau ist mit zwei Promille unterwegs und gerät mit seinem Auto mitten in der Nacht auf die andere Straßenseite.

In der Nacht auf Samstag ist ein 32-Jähriger mit seinem Auto in Kleinberghofen ( Erdweg, Kreis Dachau) auf die andere Straßenseite geraten und gegen einen ordnungsgemäß geparkten Wagen gefahren. Das Auto des Unfallfahrers kippte und blieb auf dem Dach liegen. Die Ursache für den Fahrfehler des Dachauers kurz vor Mitternacht war laut Polizeiangaben schnell gefunden. Ein Atemalkoholtest vor Ort zeigte einen Wert von über zwei Promille an.

Sachschaden liegt bei 16.000 Euro

Aufgrund dessen musste sich der 32-Jährige einer Blutentnahme unterziehen, weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden des Unfalls auf etwa 15.000 Euro. Verletzt hat sich der Dachauer bei dem Unfall nicht. (cli)