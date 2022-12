Beim Weihnachtsmarkt hilft Affing fest zusammen

Plus Die Gemeinde hat politisch nicht das beste Image. Beim Weihnachtsmarkt ist das ganz anders. Hier zeigt sich, dass in Affing Gemeinschaftsgeist herrscht.

Die Gemeinde Affing präsentiert sich nicht immer positiv. Gerade politisch gesehen gibt es in der Gemeinde viel Konfliktpotenzial, das häufig nach außen ausstrahlt. Die Kommune hat deshalb im Landkreis nicht unbedingt das beste Image. Doch Affing kann auch ganz anders.