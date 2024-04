Ein Neustart für das Aichacher Volksfest

Plus Eine neue Festwirtin und eine Brauerei im Boot: Für das Aichacher Volksfest bedeutet der jetzige Umbruch eine Chance.

Eine neue Festwirtin, eine neue Brauerei: Das Aichacher Volksfest steht in diesem Jahr unter neuen Vorzeichen. Das ist eine Chance, dem Traditionsfest neuen Schwung zu verleihen.

Das Aichacher Volksfest ist schon oft totgesagt worden. Woran es liegt, dass vor allem das jüngere Publikum eher fern bleibt, ist ein ungelöstes Rätsel. Auch der bisherige Festwirt, der Kühbacher Brauereichef Umberto von Beck-Peccoz, hat sich alle Mühe gegeben. Viele Jüngere machten dennoch einen Bogen um das Fest.