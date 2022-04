Plus Am Stammsitz der Sparkasse am Aichacher Stadtplatz stehen künftig nur noch Automaten. Das ist wirtschaftlich nachvollziehbar aber emotional schwer zu verkaufen.

Mit der Umwandlung des Stammsitzes am Aichacher Stadtplatz in eine reine Selbstbedienungsfiliale geht die Sparkasse einen Schritt, der wirtschaftlich nachvollziehbar ist. Die Hauptstelle mit allen Beratungs- und Service-Angeboten liegt ja nur einige hundert Meter entfernt. Dennoch hat es eine Außenwirkung und weckt bei manchen Kunden sicher Emotionen. Aber für Sentimentalitäten ist in der Bankenwelt kein Platz mehr.

