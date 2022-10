Gesundheitsamt Aichach-Friedberg: Mit voller Kraft in den Corona-Herbst

Plus Das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg ist in diesem Jahr personell deutlich besser aufgestellt als im vergangenen Herbst. Wer weiß, wofür das noch gut sein wird.

Die Corona-Zeit war bislang und ist auch weiterhin für alle eine turbulente Zeit. Für das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg trifft das aber noch ganz besonders zu. Im ersten Corona-Herbst 2020 wurde der bisherige Leiter des Gesundheitsamts, Friedrich Pürner, vom Gesundheitsamt an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) abgeordnet, nachdem er zuvor die Corona-Politik der bayerischen Staatsregierung deutlich kritisiert hatte. Die Leitung übernahm Dr. Kirsten Höper – vorübergehend. Es folgte Dr. Viktoria Schaefer – ebenfalls nur kurzzeitig. Seit rund einem Jahr hat nun der Kreisrechnungsprüfer Markus Pettinger die Gesundheitsamtsleitung inne, weil es keinen anderen gab – interimsmäßig.