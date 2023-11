Was tun mit Kinderbüchern, die rassistische Formulierungen enthalten?

Plus Sprache wandelt sich. Das führt dazu, dass in Büchern Formulierungen auftauchen, die man heute nicht mehr schreiben würde. Für Kinder ist deren Einordnung schwierig.

Wenn es um Kinderbuchklassiker wie Jim Knopf oder Pipi Langstrumpf geht, die die Kindheit vieler Erwachsener geprägt hat, wird es schnell emotional. Sind diese - und andere Klassiker - noch zeitgemäß? Die Antwort ist wohl: jein. Die Geschichten sind es zwar in vielen Fällen, aber die Sprache in den Büchern ist es oftmals nicht mehr. Dass der Sprachgebrauch sich verändert, ist normal und richtig. Ebenso richtig ist, dass heutzutage ein Bewusstsein für rassistische Formulierungen herrscht.

Erwachsenen kann man ruhig zutrauen, die Bücher in ihren Entstehungskontext einzuordnen. Für Kinder ist das allerdings nicht so einfach. Man kann von ihnen nicht erwarten, ein Kinderbuch kritisch zu hinterfragen. Auch eine Einordnung durch die Eltern ist - je nach Alter der Kinder - nur begrenzt möglich. Bleibt die Frage: Was also tun?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen