14 Schülerinnen und Schüler verlassen die Mittelschule Kühbach mit dem QA

Mit einer Feier im Ingerwirt in Oberschneitbach verabschieden sich die Neuntklässler aus ihrer Schulzeit in Kühbach. Für sie wird im Schulgarten ein Apfelbaum gepflanzt.

Die Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse der Kühbacher Mittelschule haben ihren Schulabschluss beim Ingerwirt in Oberschneitbach gefeiert. Wegen Trauerfällen beim Burghof musste für die Feier das Lokal gewechselt werden. Im Mittelpunkt der Feier stand die Zeugnisverleihung und Ehrung der Besten des qualifizierenden Hauptschulabschlusses (QA) und der Schülerlotsen. Alle der 14 Prüflinge haben den QA bestanden. Den besten Notendurchschnitt erreichten Michael Wagner und Sebastian Beggel mit 1,7 und Leonie Herbinger mit 1,8. Die Klassensprecherin Nella Pelowska begrüßte die Gäste, darunter die Familien der Schülerinnen und Schüler, die Lehrerkräfte der Kühbacher Schule, sowie die beiden Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher aus Kühbach und Peter Kellerer aus Schiltberg.

Mit einer Tanzeinlage eröffneten die Abschlussschülerinnen und Schüler - darunter auch Damen der achten Klasse - die Feier. Für den Abschlussball wurde in der letzten Schulwoche in fünf Doppelstunden in der Kühbacher Turnhalle unter Leitung von Andreas Matery von der Aichacher Tanzschule geübt.

Als Schulverbandsvorsitzender dankte Kerscher der Schulleitung und den Lehrkräften für die hervorragende Zusammenarbeit und wünschte den Schulabsolventinnen und -absolventen "beim Start in den neuen ganz prägenden Lebensabschnitt jeden denkbaren Erfolg, ganz viel Lebensfreude, immer eine Portion Glück, großen Fleiß und allzeit Gottes Segen". Die kommissarische Schulleiterin Iris Jürgens wünschte in ihrer Rede einen mutigen Start ins Berufsleben.

Als Symbol für's Erwachsenwerden überreichte Klassenlehrerin Anke Artmeier ein Apfelbäumchen. Dieses wird in den Kühbacher Schulgarten gepflanzt und soll an die Abschlussklasse 2023 erinnern, so Artmeier. Sie sagte: "Ihr habt euer Ziel erreicht und seid am Gipfel eurer Schulzeit angekommen. Für den neuen Lebensabschnitt wünsche ich euch alles erdenklich Gute." (mz)