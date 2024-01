Kühbach

14:11 Uhr

19-Jähriger bei Schlägerei vor dem Kühbacher Rathaus verletzt

In Kühbach verletzt sich am Montag ein 19-Jähriger bei einer Prügelei.

Am Montag gerät ein junger Mann in Kühbach mit einem Bekannten nach einer verbalen Auseinandersetzung in eine Schlägerei. Dabei werden sie beobachtet.

Ein 19-Jähriger hat sich am Montag gegen 13.20 Uhr bei einer Schlägerei am Marktplatz vor dem Kühbacher Rathaus leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, beobachteten Zeugen die Schlägerei zwischen zwei jungen Männern und alarmierten die Aichacher Inspektion. Beim Eintreffen der Polizei war nur noch der 19-jährige Mann zugegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der Verletzte mit einem Bekannten zunächst verbal in Streit, woraufhin dieser unvermittelt auf den 19-Jährigen einschlug und ihn im Gesicht verletzte. (AZ)

