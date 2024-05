Kühbach

vor 20 Min.

800 Weißwürste und ein schicker Junggeselle zum Brauereifest-Auftakt

Gotti aus Pöttmes feierte am Donnerstag seinen Junggesellenabschied beim Brauereifest in Kühbach – mit Überraschung.

Plus Das 36. Brauereifest in Kühbach startet mit dem beliebten Vatertagstreffen, zu dem nicht nur Väter kommen. Schon mittags ist das Festzelt voll. So geht es weiter.

Von Inge von Wenczowski

Das trübe Wetter der vergangenen Tage hatte sich verzogen und die Sonne strahlte vom Himmel: So stand einem gelungenen Auftakt zum 36. Brauereifest in Kühbach nichts im Wege. Christi Himmelfahrt am Donnerstag ist nicht nur der traditionelle Eröffnungstag, sondern auch der Tag der Väter. Schon am frühen Vormittag besiedelten ganze Trauben von Männern mit und ohne weibliche Begleitung jeden Alters die Geh- und Radwege rund um Kühbach. Alle wollten beim großen Vatertagstreffen dabei sein und sich einen guten Platz im Festzelt sichern.

Kühbacher Bürgermeister schon Profi beim Bieranstich

Schon lange vor dem offiziellen Bieranstich ließ sich der eine oder andere eine kühle Maß schmecken, um sich von den Strapazen der Anreise zu erholen. Den Bieranstich um 10.30 Uhr übernahm der Kühbacher Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher, der inzwischen schon ein alter Hase ist, was das Anzapfen betrifft. Ohne langes Zaudern griff er zum Hammer und nach vier Schlägen floss der goldene Gerstensaft in die Krüge. Kerscher bedankte sich bei all den fleißigen Helfern und Helferinnen des TSV, seines Fördervereins, der Stockschützen und der Kühbacher Burschen. Ohne den durchwegs ehrenamtlichen Einsatz der Vereinsmitglieder würde das Brauereifest in dieser Form keinesfalls funktionieren.

