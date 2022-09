Kühbach

B300-Anschluss Kühbach-Süd ist ab sofort wieder geöffnet

Baustelle in Kühbach: Am B300-Anschluss Kühbach-Süd, dem Kreisverkehr und auf der Aichacher Straße bis zum Ortseingang wurde die Fahrbahn saniert.

Die Straßenbauarbeiten am B300-Anschluss Kühbach-Süd, am Kreisverkehr und an der Ortseinfahrtsstraße in Kühbach sind abgeschlossen. Die Fahrbahn ist saniert.

Ab sofort ist die B300-Anschlussstelle Kühbach-Süd ist wieder geöffnet. Das teilte am späten Montagnachmittag der Kühbacher Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher mit. Der B300-Anschluss, der Kreisverkehr und die Aichacher Straße bis zum Ortseingang sind somit pünktlich zum Schulanfang am Dienstag, 13. September, wieder befahrbar. Die Fahrbahn des B300-Anschlusses wurde bei Kühbach saniert Der Anschluss und die Aichacher Straße waren in diesem Bereich seit Montag, 29. August, gesperrt. Die Fahrbahn wurde saniert.

