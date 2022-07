Kühbach

18:30 Uhr

Nahe dem neuen Baugebiet in Kühbach ist ein Schweinemaststall geplant

Plus Etwa 200 Meter neben dem Baugebiet "Falterbreite" soll ein Schweinestall entstehen. Den Kühbacher Gemeinderat stört an dem Vorhaben allerdings etwas.

Von Gerlinde Drexler

Rund 200 Meter entfernt vom neuen Baugebiet "An der Falterbreite" plant ein Landwirt den Bau eines Mastschweinestalles mit Jungsauen und einer Ferkelaufzucht. Die Nähe zum Baugebiet war nur ein Punkt, der die Kühbacher Gemeinderäte störte. In der Sitzung am Dienstag bemängelten sie vor allem fehlende Detailinformationen.

