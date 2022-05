Kühbach

18:00 Uhr

Brauereifest Kühbach ist sofort wieder ein Besuchermagnet

Plus Bereits zur Auftaktparty kommen über 3500 junge Gäste ins Bierzelt nach Kühbach. Am Vatertag zapft der Bürgermeister mit drei Schlägen an. Das Fest läuft noch bis Sonntag.

Von Helene Monzer

Das 34. Kühbacher Brauereifest ist nach der coronabedingten Pause in den beiden Vorjahren sofort wieder ein Besuchermagnet. Bereits am Mittwochabend waren zum Warm-up-Partyabend, der erstmals stattfand, um die 3.500 junge Leute gekommen. Brauereichef Umberto von Beck-Peccoz war begeistert von dem Abend, der, wie er betont, sehr friedlich verlief.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

