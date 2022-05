Beim Kühbacher Brauereifest kostet die Maß heuer 7,70 Euro

Die Vorbereitungen auf das Kühbacher Brauereifest laufen auf Hochtouren. Am kommenden Mittwoch geht es los. So sieht das Festprogramm aus.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause steigt in Kühbach heuer wieder das Kühbacher Brauereifest. Es findet von Mittwoch, 25. Mai, bis Sonntag, 29. Mai, statt. Das Festzelt bietet Platz für 2000 Besucherinnen und Besucher.

Brauereichef Umberto Freiherr von Beck-Peccoz sagt: "Hier arbeiten Brauerei, TSV mit Förderverein und der Burschenverein Hand in Hand, und das Miteinander mit dem Markt Kühbach ist hervorragend."

Beim Brauereifest in Kühbach gibt es heuer einen Kinder- und Familientag

Auch Seniorchef Federico von Beck-Peccoz freut sich, dass das Fest in diesem Jahr wieder stattfinden kann. Umberto von Beck-Peccoz erinnert daran, dass man bis vor wenigen Monaten noch nicht wusste, ob das Fest machbar sein würde. Zudem schmerze der Ukraine-Krieg. Aber im Blick auf die vergangenen zwei Jahre sei es jetzt für die Jugend wichtig, wieder zu feiern und Normalität in das Leben zurückzubringen, so Umberto von Beck-Peccoz. Neu ist, dass der Kinder- und Familientag am Sonntag stattfindet und vom TSV-Förderverein organisiert wird. Im Vergnügungspark gelten halbe Preise.

Festprogramm des Kühbacher Brauereifestes 1 / 5 Zurück Vorwärts Mittwoch, 25. Mai 19 Uhr: Warm-Up-Partyabend mit der Band „The Jam'son“.

Donnerstag, 26. Mai (Vatertag) 10.30 Uhr: Festbieranstich durch Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher. Anschließend Weißwurstfrühschoppen und Vatertagstreffen im Festzelt. Es spielt die Trachtenkapelle Oberndorf bis 17.00 Uhr. 18 Uhr: Gemütlicher Ausklang mit der Partyband S.O.S. .

Freitag, 27. Mai 19 Uhr: Partyabend mit der „Schlawiner-Showband“. Einlass ab 17 Uhr.

Samstag, 28. Mai 17 Uhr: Siegerehrung des 30. Internationalen Brauereifest-Turniers der Stockschützen. 19.30 Uhr: Es spielt die Partyband „GetThat“.

Sonntag, 29. Mai 10 Uhr: Gottesdienst im Festzelt, musikalisch umrahmt vom Musikverein Markt Kühbach. Es wird die Deutsche Messe von Schubert gesungen. Ab 11 Uhr: Mittagessen und Schmankerl aus der Festzeltküche. 14 Uhr: Kinder- und Familientag, organisiert vom TSV-Förderverein, mit Kaffee und Kuchen. Im Vergnügungspark gelten halbe Preise. 15 Uhr: Donikkl-Mitmacht-Konzert im Festzelt mit anschließendem Meet and Greet. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Unverzichtbare Helfer sind der TSV und der Burschenverein. Onne sie könnte das Brauereifest nicht stattfinden, betonte der Brauereichef. Auf Vorschlag des TSV beginnt das Fest erstmals bereits am Mittwoch mit einem "Warm-up-Partyabend". Norbert Peters vom TSV sagt: Am Mittwoch zu beginnen, ermögliche Mehreinnahmen für die Vereinskasse. Die Idee dahinter sei außerdem, den Donnerstag etwas zu entzerren. Der TSV ist mit fast 200 Leuten beim Brauereifest in der Küche und Bar im Einsatz. Peters zufolge werden nur regionale Produkte für die Küche eingekauft.

Kühbacher Bürgermeister hilft fünf Tage lang beim Brauereifest mit

Burschenvereinschef Simon Tiltscher berichtet, die Vorfreude der Mitglieder auf das Fest sei groß. Der Verein hat als Attraktion im Außenbereich ein Weizenzelt, eine sogenannte Schenke wie im Biergarten, und begrenzt einen Ausschank im Zelt. Die Schenke sei immer sehr begehrt bei den Besucherinnen und Besuchern, so Tiltscher. Die Maß Festbier kostet in diesem Jahr 7,70 Euro.

Bürgermeister Heinz Kerscher ist glücklich, dass das Fest wieder stattfinden kann. Er hat seit dem 16. Lebensjahr für den TSV bei jedem Fest mitgearbeitet und will auch dieses Mal an fünf Tagen mithelfen. Erstmals zapft er als Bürgermeister der Marktgemeinde Kühbach das erste Bierfass an. Der offizielle Anstich ist am Vatertag um 10.30 Uhr.

Für die Sicherheit sei "bestens gesorgt", so Umberto Freiherr von Beck-Peccoz. Feuerwehr, Bayerisches Rotes Kreuz (BRK), Polizei und Sicherheitsdienst seien präsent. Am Bauhof steht ein umfunktionierter Container als stationäre Wache. Es gibt zwei kontrollierte Eingänge, einen an der Daimlerstraße und einen an der Brauerei.