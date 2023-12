Kühbach

Das erste Weihnachtskonzert seit vier Jahren freut die Kühbacher

Plus 2019 hat das letzte Weihnachtskonzert des Musikvereins stattgefunden. Dabei hat es Tradition in Kühbach. An diese knüpft die Kapelle nun erfolgreich an.

Von Monika Walter

Auf dem Programmheft, das in der Kühbacher Schulaula ausliegt, steht „33. Weihnachtskonzert am ersten Weihnachtsfeiertag“. Das 32. Konzert war tatsächlich nicht im vergangenen Jahr, sondern bereits 2019 – bevor Corona den Veranstaltungsalltag aber auch die Proben des Orchesters komplett aus der Bahn warf. Umso mehr freuten sich die Menschen auf und vor der Bühne auf diesen Konzertabend.

Zweiter Vorsitzender Florian Schlämmer, der den erkrankten ersten Vorsitzenden Sebastian Reichhold vertrat, begrüßte unter den rund 200 Zuhörerinnen und Zuhörern gleich zu Beginn neben Vertretern von Kommunalpolitik und Kirche auch Ehrenmitglieder, wie den früheren Dirigenten Josef Rast. Danach übernahmen verschieden Musiker die Anmoderation der Stücke – mit amüsanten Interna aus den Proben und natürlich mit fachlichem Hintergrund zu den dargebotenen Stücken.

