Der Kühbacher Nikolaus ist gestorben

Er engagierte sich in vielen Kühbacher Vereinen und machte alljährlich dem Pfarrer-Knaus-Heim als Nikolaus seine Aufwartung: Der Kühbacher Karl Böck ist am Mittwoch im Alter von 94 Jahren gestorben.