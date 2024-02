Ein Heiliger und eine falsche Braut sorgen für Verwirrung

Die Theatergruppe Kühbach probt fleißig für ein Lustspiel in drei Akten. Es dreht sich um eine "berauschende" Wette. Ab Montag gibt's Karten.

Im April beginnt die Theatersaison in Kühbach. Die Theatergruppe gibt in diesem Jahr das Lustspiel „Der heilige Korbinian und die falsche Braut“ von Sonja Beer. Der Kartenvorverkauf startet nächste Woche.

Im Feuerwehrhaus findet am Montag, 26. Februar, von 18 bis 20 Uhr und am Dienstag, 27. Februar, von 19 bis 20 Uhr der Vorverkauf statt. Die Karte kostet zehn Euro.

Ein Tango bringt zwei Burschen in die Bredouille

Derzeit ist die Theatergruppe fleißig am Proben. Der Schwank in drei Akten dreht sich um Korbe und Schorsch, die sich in einer unangenehmen Situation befinden. Denn im Rausch haben sie am Vorabend in der Feuerwehrversammlung gewettet, beim anstehenden Feuerwehrball zu Ehren des heiligen Korbinian als Einlage einen Tango zum Besten zu geben. Die wohl oder übel anstehenden Proben bergen jedoch nicht nur für die beiden Tänzer einige technische Probleme, sondern sorgen auch bei Familie und Bekannten für ungeahnte turbulente Verwirrungen.

Das Theaterstück wird an neun Abenden im Pfarrsaal (Pfarrstraße 3) aufgeführt. Regie führt Hannes Stiegler.

Aufführungstermine:

Samstag, 6. April, um 19.30 Uhr; Sonntag, 7. April, um 18 Uhr

Freitag, 12. April, um 19.30 Uhr; Samstag, 13. April, um 19.30 Uhr; Sonntag, 14. April, um 18 Uhr

Donnerstag, 18. April, um 19.30; Freitag, 19. April, um 19.30; Samstag, 20. April, um 19.30 Uhr; Sonntag, 21. April, um 18 Uhr.

Informationen unter www.theaterverein-kuehbach.de