"Schmugglerbazi" feiert in Kühbach eine gelungene Theaterpremiere

Plus Die Theatergruppe Kühbach landet mit ihrem Stück "Schmugglerbazi" einen vollen Erfolg.

2020 hatte die Theatergruppe der Kühbacher Feuerwehr drei Wochen vor der Premiere alle Vorstellungen wegen der Corona-Pandemie absagen müssen. Jetzt feierte sie mit dem Theaterstück "Schmugglerbazi" von Ralph Wallner eine gelungene Premiere im Kühbacher Pfarrsaal. Der ländliche Schwank in drei Akten wurde mit fast komplett neuer Besetzung, außer Hannes Stiegler, einstudiert. Stiegler führte dieses Mal auch Regie. Neu im Kreis der Theatergruppe sind Miriam Lemke aus Haslangkreit und Ludwig Harrer aus Klingen. Sie waren das erste Mal auf der Theaterbühne.

Als Vorsitzender der Theatergruppe Kühbach begrüßte Hannes Stiegler die Zuschauer, darunter die drei Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher, Gerhard Stegmayer und Albert Schormair sowie Kreisheimatpfleger Michael Schmidberger aus Schiltberg. Im Vorspann und in den Pausen sangen Hannes Stiegler und Petra Drexler die Moritaten passend zum Theaterstück an der Drehorgel. Die Drehorgel hat Petra Drexler gebaut und dazu auch die Liedtexte geschrieben.