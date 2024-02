Eltern müssen für Kinderbetreuung zehn Prozent mehr zahlen

Die Personalkosten in den Kindergärten steigen deutlich. Darauf reagiert die Marktgemeinde Kühbach. Sie hebt die Gebührensätze ab September an.

Die Personalkosten in den Kindergärten sind deutlich nach oben gegangen. Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf die Beiträge, die von den Eltern für die Betreuung ihrer Buben und Mädchen zu entrichten sind. In Kühbach werden deshalb die Gebührensätze ab September angehoben.

Der Marktgemeinderat beschloss am Dienstag, dass die Sätze um rund zehn Prozent steigen werden. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass die Defizite, die von der Kommune zu tragen sind, noch weiter anwachsen. Im Kinder St. Magnus in Kühbach belief es sich im Schnitt in den letzten vier Jahren auf 104.000 Euro, im Kindergarten St. Martin in Unterbernbach betrug es 25.000 Euro.

Konkret bedeutet die Erhöhung, dass Eltern von Krippenkindern künftig mindestens 135 statt bislang 123 Euro bezahlen. Das ist der Satz für eine tägliche Betreuungszeit von bis zu zwei Stunden. Wird die höchste Betreuungszeit von bis zu neun Stunden in Anspruch genommen, steigt die Gebühr von 260 auf 285 Euro. Für bis zu vier Stunden im Kindergarten müssen ab September 115 (bislang 105) Euro gezahlt werden. Der Höchstsatz beträgt 170 (155) Euro. Im Hort werden für bis zu zwei Stunden 77 (70) Euro und maximal 132 (120) Euro fällig.

