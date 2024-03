Kühbach

vor 2 Min.

Gelungenes Kirchenkonzert des Musikvereins Markt Kühbach

Von Helene Monzer

Hauptorchester und Nachwuchs spielen am Palmsonntag in der Pfarrkirche St. Magnus in Kühbach. Spenden werden für Noten verwendet

Einen schönen Wochenausklang konnten am Abend des Palmsonntags die zahlreichen Besucher des Kirchenkonzerts des Musikvereins Markt Kühbach in der Pfarrkirche St. Magnus erleben. Der Vereinsvorsitzende, Sebastian Reichhold, begrüßte die Besucher, darunter auch Pfarrer Simon Fleischmann und Diakon Michael Gastl, sowie die Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher und Albert Schormair. Reichhold führte auch durchs über einstündige Programm. Mit Bläsersätzen alter Meister aus der Barockzeit wie Gavotte von Georg Friedrich Händel, Air von Anonymus, Menuette von Johann Sebastian Bach und dem Beatles-Hit „Hey Jude“ eröffnete das Nachwuchsorchester unter Leitung von Anna Häusler das Frühlingskonzert. Unter großem Applaus verabschiedete das Publikum die jungen Musiker, um dem Hauptorchester die Plätze zu überlassen. "Wassermusik" und "Halleluja" von Händel in Kühbach Das Hauptorchester mit Dirigent Roland Bell begann mit zwei Sätzen aus der „Wassermusik“ sowie dem weltbekannten „Halleluja“ aus dem Oratorium Messiah, beides vom wohl berühmtesten Komponisten des Barock, Georg Friedrich Händel. Mit der dreiteiligen „New Baroque Suite“ von Ted Huggens bewiesen die Musiker, dass sie neben barocken auch moderne Stücke beherrschen und sich von der ungewöhnlichen Kombination eines alten Schreittanzes mit Blues wie „Pavane in Blue“, ebenfalls von Ted Huggens, nicht aus der Spur bringen lassen. Mit dem Abendlied „Evening Song“ (Arrangement Jan de Haan) verabschiedete sich das 35-köpfige Orchester vom Publikum. Spenden werden für Nachwuchsarbeit verwendet Passend zur anstehenden Karwoche und dem bevorstehenden Osterfest durfte das Publikum das Lied „Christi Mutter stand mit Schmerzen“ mit einstimmen. Nach lang anhaltendem Applaus und der Zugabe „Air for Winds“ (André Waignein) endete das Kirchenkonzert. In seinen Schlussworten bedankte sich Reichhold im Namen der Musiker bei der Pfarrei Kühbach für die unkomplizierte Nutzung der Kirche, sowie bei den Dirigenten für die Vorbereitung des Konzerts. Die Spenden des Konzertes werden wieder für die Nachwuchsarbeit und dem Kauf neuer Noten verwendet.

Themen folgen