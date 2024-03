In das neue Baugebiet investiert die Gemeinde Kühbach das meiste Geld

Die Erschließung "An der Falterbreite" kostet viel Geld. Bei der Bürgerversammlung geht der Bürgermeister auf die finanzielle Situation ein. Diese prägen Rekordeinnahmen von 2022.

Mit über fünf Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen flossen die Steuern 2023 nicht mehr ganz so üppig wie im Vorjahr, als „exorbitant gute Steuereinnahmen“ in Höhe von 15 Millionen Euro den Kühbacher Haushalt in die Höhe geschraubt hatten. Finanziell gesehen verlief das vergangene Jahr wieder in normalen Bahnen.

Das berichtete Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher in der Bürgerversammlung beim Thomabräu am Dienstagabend. Ein Großteil der Einnahmen floss in die Erschließung des Baugebietes „An der Falterbreite“. Der Markt tilgte außerdem rund eine Million Euro Schulden.

Die Kitas kosten Kühbach 1,6 Millionen Euro

Prozentual gesehen macht die Gewerbesteuer fast die Hälfte der Einnahmen im Verwaltungshaushalt aus. 27 Prozent oder rund drei Millionen Euro beträgt der Anteil der Einkommenssteuer. Bei den Ausgaben liegt die Kreisumlage mit rund 2,4 Millionen Euro (32 Prozent) an erster Stelle. Ein weiterer großer Posten sind mit 22 Prozent oder rund 1,6 Millionen Euro die Zuschüsse, die die Gemeinde an die Einrichtungen zur Kinderbetreuung zahlt. Neben der Kinderkrippe und dem Kindergarten in Kühbach sind das der Waldkindergarten Kühbach sowie der Kindergarten in Unterbernbach. Insgesamt werden in allen vier Einrichtungen im laufenden Kindergartenjahr rund 180 Kinder betreut. An Zuschüssen für Kinderbetreuung erhält die Gemeinde rund eine Million Euro.

Kühbach in Zahlen 1 / 4 Zurück Vorwärts Einwohner Insgesamt 4267 (Stand 31.12.2023), davon in den Ortsteilen: Kühbach 2451, Abtismühle 3, Berghof 4, Großhausen 104, Haslangkreit 156, Mangelsdorf 21, Mittelham 4, Oberschönbach 49, Paar 312, Radersdorf 187, Rettenbach 24, Sedlhof 4, Stockensau 89, Unterbernbach 746, Unterschönbach 31, Winden 82. Derzeit leben 232 Personen mit Migrationshintergrund im Markt Kühbach. Dies entspricht einem Anteil von 5,44 Prozent. Das Durchschnittsalter liegt bei 44,3 Jahren.

Geburten und Sterbefälle 31 Kinder kamen auf die Welt, 48 Personen sind 2023 verstorben.

Kinderbetreuung In der Kinderkrippe werden 42 Kinder in vier Gruppen betreut, im Kindergarten 85 Kinder in vier Gruppen, im Waldkindergarten 29 Kinder in zwei Gruppen und im Kindergarten Unterbernbach 26 Kinder in einer Gruppe.

Grund- und Mittelschule Die Grundschule besuchen 187 Schüler in zehn Klassen, in der Mittelschule sind 98 Schüler in fünf Klassen, davon 42 aus Schiltberg. In zwei Partnerklassen werden insgesamt 17 Schüler der Edith-Stein-Schule Aichach unterrichtet. (drx)

Der Bürgermeister ging in seinem Bericht davon aus, dass die Einnahmen der Gewerbesteuer in diesem Jahr rund 5,7 Millionen Euro betragen werden. Das wären rund 700.000 Euro mehr als 2023. Kontinuierlich steigt auch die Einkommenssteuerbeteiligung. Im vergangenen Jahr lag sie bei knapp drei Millionen Euro, heuer geht der Markt von etwas über drei Millionen Euro aus.

Zugleich wird die Gemeinde allerdings auch die Folgen der üppigen Steuereinnahmen von vor zwei Jahren zu spüren bekommen. Die Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer katapultierten die Steuerkraft der Gemeinde von rund fünf Millionen Euro im vergangenen Jahr auf gute 15 Millionen Euro nach oben. Entsprechend steigt heuer auch die Kreisumlage von 2,4 Millionen im vergangenen Jahr auf knapp acht Millionen Euro.

Eine Zuführung von rund 3,5 Millionen Euro an den Vermögenshaushalt sorgte im vergangenen Jahr für ein gutes Finanzpolster. Die größten Investitionen waren die Erschließung des Baugebietes Falterbreite (2,6 Millionen Euro), die Tilgung von Schulden (1 Million Euro), der An- und Umbau des Rathauses (knapp 800.000 Euro) sowie die Kanalsanierung in der Schrobenhausener Straße (660.000 Euro).