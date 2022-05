Kirchenmusikalisches Glanzlicht in Kühbacher Pfarrkirche

Beim Konzert des Vereins Kirchenmusik im Wittelsbacher Land ist die Kühbacher Pfarrkirche gut besucht. Sächsisches Barockorchester und Bach Consort begeistern.

Für Freunde der klassischen Musik gab es am Freitag in der Pfarrkirche St. Magnus in Kühbach ein besonderes Geschenk: Das Sächsische Barockorchester sowie die Sänger und Sängerinnen vom Bach Consort Leipzig unter dem Dirigat und der Leitung von Gotthold Schwarz präsentierten das selten aufgeführte Oster-Oratorium von Johann Sebastian Bach. Nach einer Einstimmung durch die A-Dur-Messe von Bach, die aus Kyrie und Gloria besteht, spielte Alois Kammerl ein kurzes Stück von Girolamo Frescobaldi. Veranstalter war der Verein Kirchenmusik im Wittelsbacher Land.

Michael Praetorius hatte für die kirchenmusikalische Praxis seiner Zeit eine große Bedeutung. Sein umfangreiches Schaffen bietet alle vorstellbaren Formate: vom vokal-instrumentalen Konzert bis zum einfachen Choralsatz und im steten Wechsel der Formen, Klänge und Texturen. So auch sein "Lobet den Herrn". Danach noch ein Stück von Johann Sebastian Bach, von Kammerl an der Orgel gespielt.

Konzert in Kühbacher Pfarrkirche mit Bachs Oster-Oratorium

Eine gewaltige Sinfonia mit Hauptrollen für drei Trompeten und Pauken ist das Intro für Bachs Oster-Oratorium, gefolgt von einem Adagio. Der Chor und das Orchester forderten mit "Kommt eilet und laufet" auf, zum Grab Jesu zu kommen. Nachdem Maria Magdalena (gesungen vom Alt) dem auferstandenen Jesus begegnete und den Jüngern berichtete, eilen diese zum Grab und finden es leer vor, da Jesus auferstanden ist. Maria Jacobi (Sopran), Petrus wird gesungen vom Tenor und Johannes vom Bass.

Gotthold Schwarz machte sich weltweit einen Namen als Lied- und Oratoriensänger. In der Kühbacher Pfarrkirche sang und dirigierte er. Foto: Manuela Rieger

Das wird anschaulich dank der ebenso kundigen wie engagierten Interpretation durch den Dirigenten Schwarz und sein Sächsisches Barockorchester. Die Besetzung ist erlesen, mit den beiden Sopranistinnen Friederike Urban und Anja Binkenstein, dem Altus Annekatrin Laabs und Johanna Jäger, den Tenören Christoph Pfaller und Manuel König, dazu die Basssänger Tobias Gründel und Gotthold Schwarz.

Publikum in Kühbach spendet lang anhaltenden Applaus

Das ist eine ebenso erfahrene wie klangfrische Formation, harmonisch in der Gesamtwirkung und mit registertypischen Eigenheiten versehen. Nicht nur vollstimmige Wirkungen überzeugen, auch reduzierte Besetzungen werden in gefälligen Konstellationen gesungen. Vor allem Sopran und Tenor bekommen großartige Duette, weitergeführt auf instrumentaler Ebene.

Das Instrumentalensemble ist gleichermaßen hochklassig und farbig besetzt. Mit Flöten und Oboen, Trompeten, Pauken, Violinen, Violoncello, Kontrabass und Orgel, die das Continuo spielt. Die üppigen Kontraste werden entschieden herausgearbeitet, auch die kleiner besetzten Stücke werden unter differenzierendem Zugriff lebendig. Die Pfarrkirche St. Magnus in Kühbach erweist sich wie schon häufiger bei vergleichbarer Musik als ein Ort zutreffender Räumlichkeit. Die Zuhörerinnen und Zuhörer belohnten die gelungene Aufführung und die damit verbundene intensive Probenarbeit mit kräftigem, langem Applaus, teilweise im Stehen.