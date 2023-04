Musikverein präsentiert sich zum ersten Mal mit dem neuen Dirigenten

Plus Bei einem Kaffeekonzert in Kühbach stellt sich der neue Dirigent des Musikvereins vor. Das Orchester überzeugt. Auch der Nachwuchs hat eine neue Leiterin.

Ein Kaffeekonzert an einem Sonntagnachmittag im März ist neu im Veranstaltungskalender des Musikvereins Kühbach. Umso mehr freute es Vorsitzenden Sebastian Reichhold, dass sich dazu zahlreiche Gäste in der Schulaula einstellten. Sie erlebten auch musikalisch eine Premiere. Denn das Orchester präsentierte sich erstmals unter seinem neuen Dirigenten – ebenfalls mit Erfolg.

Das Kaffeekonzert war der Anlass für den Musikverein, den Nachfolger des bisherigen Dirigenten Joseph Rast vorzustellen: Roland Bell. Er ist studierter Musiker und Musiklehrer, war bisher in Hamburg in diversen Orchestern und als Lehrer tätig, bevor es ihn aus familiären Gründen 2020 nach Augsburg zog. Seit Mitte November vergangenen Jahres probte Bell mit dem Hauptorchester des Musikvereins für das erste gemeinsame Konzert.