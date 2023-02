Kühbach / Schiltberg

Kühbachs Pfarrer geht in den Ruhestand: Sein Nachfolger steht fest

Dominik Molnar ist seit 1. Februar der neue Verwaltungsleiter der Pfarreiengemeinschaften Kühbach und Tandern sowie der Pfarrei Schiltberg. Molnar stellte sich kürzlich am Ende der Heiligen Messe mit Pfarrer Paul Mahl der Pfarrei St. Magnus vor.

Plus Kühbachs Pfarrer Paul Mahl geht in den Ruhestand. Außerdem gibt es künftig einen Verwaltungsleiter für Kühbach, Tandern und St. Maria Magdalena in Schiltberg.

Von Helene Monzer

In der Pfarreiengemeinschaft Kühbach wird es in diesem Jahr einige personelle Veränderungen geben. Pfarrer Paul Mahl geht in den Ruhestand. Wer neuer Pfarrer wird, steht bereits fest. Neu ist außerdem das Amt des Verwaltungsleiters.

