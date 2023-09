Tödlicher Betriebsunfall: Mann von eigenem Lastwagen überrollt

Im Kühbacher Ortsteil Unterbernbach gerät am Freitag ein Lastwagenfahrer unter sein eigenes Fahrzeug. Nach erfolgter Wiederbelebung stirbt der Mann.

Ein tödlicher Betriebsunfall hat sich am Freitag kurz nach Mittag im Kühbacher Ortsteil Unterbernbach ereignet. Ein Lastwagenfahrer wurde von seinem eigenen Fahrzeug überrollt, berichtet das Polizeipräsidium Schwaben-Nord auf Anfrage unserer Redaktion.

Nach Angaben der Polizei hatte sich der Lastwagen wohl in Bewegung gesetzt. Der Mann habe wohl versucht, in das rollende Fahrzeug einzusteigen und geriet dabei unter den Lastwagen. Nach der Reanimation sei der Mann gestorben, so die Polizei. Nähere Angaben konnten die Beamten am Freitagabend noch nicht machen. Die Ermittlungen laufen. (bac)