Weihnachtspyramide in Kühbach reicht bis zur Zimmerdecke

Die Familie Hüttner in Kühbach hat einen besonderen Weihnachtsschmuck zu Hause: eine übermannshohe Weihnachtspyramide. Sie hat eine lange Geschichte.

2,40 Meter misst die Weihnachtspyramide der Familie Hüttner aus Kühbach. Sie ist der Stolz der ganzen Familie. Das übergroße Stück hat einst der Patenonkel von Opa Ernst Hüttner gefertigt, inspiriert von erzgebirgischen Pyramiden. Nach dem Tod des Patenonkels erwarb Opa Ernst sie von seinem Großneffen.

Nun steht sie seit drei Jahren bei Sohn Matthias Hüttner und seiner Familie. Matthias Hüttner hat mit seinen Kindern Anna, Ludwig, Lisa und Florian die vierstöckige, beleuchtete Weihnachtspyramide mit viel Liebe und Fantasie mit weihnachtlichen Szenen aus Playmobil-Figuren gestaltet.

Matthias Hüttner hat mit seinen Kindern (von links) Anna, Ludwig, Lisa und Florian die vierstöckige, beleuchtete Weihnachtspyramide mit weihnachtlichen Szenen aus Playmobil-Figuren gestaltet. Foto: Helene Monzer

In der Weihnachtspyramide sind Szenen mit Playmobil-Figuren zu sehen

Im beweglichen Innenleben sind unter anderem ein Winterwald mit Tieren und Krippenspiel, eine Spielzeugwerkstatt des Weihnachtsmannes, die Weihnachtsbescherung, die Heiligen Drei Könige und Bischof Nikolaus zu Pferd zu bestaunen - fast so wie in der erzgebirgischen Kunst.

An der Spitze ganz oben ist der „Freche Engel Karl“, der so nach einer bekannten Geschichte benannt wurde. Matthias Hüttner erinnert sich gerne an seine verstorbene Oma Anna Hüttner. Sie kam im Erzgebirge in der Bergstadt Platten an der tschechischen Grenze im Sudetenland zur Welt und wuchs dort auf.