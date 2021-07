Aichach-Friedberg

Baulandpreise im Kreis Aichach-Friedberg gehen durch die Decke

Plus Die neuesten Bodenrichtwerte für das Wittelsbacher Land zeigen, wie die Preise für unbebaute Grundstücke in zwei Jahren im Schnitt um 70 Prozent geradezu explodiert sind.

Von Christian Lichtenstern

Adelzhausen: Von 248 auf 386. Aichach: Von 302 auf 445. Friedberg: Von 441 auf 615. Steindorf: Von 286 auf 456. Nein, diese Zahlensprünge sind nicht die Steigerungen der Jahres-Niederschlagsmengen in Litern nach den vielen Unwettern in den vergangenen Wochen im Wittelsbacher Land. Das sind die Steigerungen bei den durchschnittlichen Richtwerten für einen Quadratmeter Wohnbauland in Euro innerhalb von nur zwei Jahren.

