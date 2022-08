Stadtfest Aichach 2022: Programm und alle Infos

Sperrungen

Am Freitag, 5. August, kann es den ganzen Tag zu vereinzelten Verkehrsbehinderungen im Innenstadtgebiet kommen, da WC-Wägen, Bühnen und Traversen aufgestellt beziehungsweise aufgebaut werden. Ab 11.30 Uhr wird ein Teil der Parkplätze am Unteren Stadtplatz gesperrt. Ab 18 Uhr auch Parkplätze in der Steubstraße, am Danhauser Platz und dem Schlossplatz. Außerdem ist zwischen 20.30 und 21.30 Uhr zeitweise die Durchfahrt am Unteren Tor sowie dem Tandlmarkt gesperrt. Am Samstag, 6. August, ist die gesamte Innenstadt ab 9 Uhr und am Sonntag, 7. August, von 9 bis 15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.