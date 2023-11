10.000 Euro Sachschaden: Pkw überschlägt sich bei Markt Indersdorf

Ein 24 Jahre alter Autofahrer verliert die Kontrolle über seinen Pkw, überschlägt sich und landet im angrenzenden Acker. Der Fahrer wird dabei leicht verletzt.

Glück im Unglück hatte Donnerstagnacht ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Freising. Dieser verlor die Kontrolle über seinen Pkw und überschlug sich, erlitt aber nur leichte Verletzungen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mini-Fahrer auf der Kreisstraße 16 zwischen Glonn und Ainhofen bei Markt Indersdorf unterwegs.

Am Ende einer Kurve verlor der 24-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Daraufhin überschlug sich sein Pkw und landete im angrenzenden Acker auf dem Dach. Der hinzugeeilte Rettungsdienst brachte den Fahrer mit leichten Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (erma)