Drohne stürzt in Markt Indersdorf auf ein Auto

Die Leichtgewichtsdrohne verfängt sich in einer Baumkrone und stürzt ab. Der 46-Jährige, der sie steuert, kann das nicht verhindern.

Außer Kontrolle geraten ist einem 46-Jährigen am Montag eine Leichtgewichtsdrohne in Markt Indersdorf. Das Fluggerät stürzte schließlich auf ein geparktes Auto.

Der 46-Jährige steuerte die Drohne laut Polizei Dachau kurz vor 17.30 im Bereich der Dachauer Straße. Über einem Parkplatz verfing sich das Fluggerät in einer Baumkrone. Sie stürzte ab und landete auf dem Auto. An dem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Gegen den Drohnenpiloten hat die Polizei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach der Luftverkehrs-Ordnung eingeleitet. Der Grund: Er hatte das Fluggerät unerlaubt im Bereich eines Wohngebietes betrieben. (AZ)