Scheunenbrand in Markt Indersdorf: Feuer verursacht 100.000 Euro Schaden

Zu einem großen Feuerwehreinsatz kam es am Freitagnachmittag in Tiefenlachen (Markt Indersdorf, Landkreis Dachau). Dort brannte eine Scheune.

Bei einem Scheunenbrand in Markt Indersdorf (Landkreis Dachau) ist ein immenser Schaden entstanden. Aus bislang unbekannter Ursache war am Freitagnachmittag die landwirtschaftlich genutzte Scheune in Brand geraten. Gegen 15.25 Uhr wurden die Rettungskräfte informiert, dass das Gebäude im Ortsteil Tiefenlachen bereits komplett in Flammen steht. Scheunenbrand in Indersdorf droht sich auszuweiten: Feuerwehren löschen Sowohl die Scheune selbst als auch das dort eingelagerte Stroh wurden nach Polizeiangaben durch den Brand vollständig zerstört. Den Feuerwehrkräften gelang es, einen Flächenbrand zügig zu löschen, der sich durch die Hitzeabstrahlung entwickelte. Drei nahe der Halle abgestellte landwirtschaftliche Anhänger wurden jedoch zum Teil erheblich beschädigt. Die Löscharbeiten wurden von einem Polizeihubschrauber aus unterstützt. Durch dessen bordeigene Wärmekamera konnten die Einsatzkräfte Glutnester ausfindig machen und an die Kräfte am Boden melden. Kriminalpolizei ermittelt nach Scheunenbrand in Indersdorf Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Schaden beträgt jedoch nach einer ersten Einschätzung rund 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernahm noch am Freitagabend die Ermittlungen. Die Brandursache ist bislang unklar. (nsi)

