Motorrad mit neun Jahre altem Beifahrer in Unfall verwickelt

Ein Autofahrer übersieht in Motzenhofen ein Motorrad. Dessen 40-jähriger Fahrer kann nicht mehr ausweichen. Es kommt zum Zusammenstoß.

Ein Motorrad mit einem neun Jahre alten Jungen auf dem Soziussitz ist am Samstagnachmittag in Motzenhofen ( Hollenbach) in eine Unfall verwickelt worden. Ein Autofahrer hatte das Zweirad übersehen.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 16.30 Uhr, als das Auto von der Hollenbacher Straße aus die Maria-Eich-Straße überqueren. wollte. Dabei übersah er das Motorrad, das auf der vorfahrtsberechtigten Maria-Eich-Straße von links kam. Der 40-jährige Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen. Das Motorrad prallte deshalb gegen die linke Seite des Autos.

Der 40-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Sozius, sein neunjähriger Sohn, blieb unverletzt, ebenso wie der 23-jährige Autofahrer und seine Beifahrerin. Bei beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von etwa 10.000 Euro. (AZ)