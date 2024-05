Neue Führung bei der Oberbernbacher Feuerwehr

Vorsitzender Jonny Listl und Kommandant Erwin Höß kandidieren bei den Neuwahlen nicht mehr. Neuer Vorsitzender ist Josef Schaller, Jochen Ostermayer der Kommandant.

Die Wahl eines neuen Vorstandes war der Höhepunkt der Jahreshauptversammlung bei der Freiwilligen Feuerwehr Oberbernbach (Stadt Aichach). Vorsitzender Jonny Listl kandidierte nicht mehr. Neuer Vorsitzender ist Josef Schaller. Kommandant Erwin Höß gab sein Amt in jüngere Hände ab. Die 46 Anwesenden wählten Jochen Ostermayer zum neuen Kommandanten. Höß erhielt eine besondere Auszeichnung.

Höhepunkt des vergangenen Vereinsjahres war die Weihe des neuen Mittleren Löschfahrzeugs (MLF) mit Festgottesdienst und anschließendem Empfang, wie Vorsitzender Listl ausführte. Er bedankte sich bei allen Helfern und engagierten Kameraden, die zur erfreulichen Entwicklung und dem stetigen Fortschritt der Feuerwehr beitragen. Kommandant Erwin Höß berichtete von 39 Einsätzen in den vergangenen zwölf Monaten, die sich auf sechs Brand-, 25 THL- sowie zwei First Responder-Einsätze und sechs Sicherheitswachen verteilten. Insgesamt leisteten 310 Feuerwehrdienstleistende 310 Einsatzstunden. Erfreulich war, so Höß, dass bei allen Einsätzen ausgerückt werden konnte. Übungen und Unterrichte gab es 13 (neunmal praktisch, viermal theoretisch) bei denen der Kommandant besonders die Übung im Neubau vom Haus St. Vinzenz, die Septemberübung mit einem simulierten Bahnunfall und den Aktionstag hervorhob. Dazu kamen Atemschutzübungen, Maschinistenausbildungen und Ortsbegehungen mit den Gruppenführern und wie jedes Jahr die Brandschutzerziehung und Übung im Kindergarten St. Johannes sowie eine Leistungsprüfung. Mit Matthias Mayerle steht seit Dezember ein weiterer Atemschutzgeräteträger zur Verfügung. Die MTA-Ausbildungen 2024 (Basis und Truppführer) wurden von dreizehn Aktiven besucht.

Das neue Einsatzfahrzeug hat sich als durchdacht herausgestellt und wurde daher von verschiedenen Feuerwehren zwecks Informationsgewinnung für eine mögliche Beschaffung besichtigt. Darunter waren auch die Feuerwehren der Nachbargemeinde Hollenbach. Drei Neuzugänge traten der aktiven Wehr bei, aus der Jugendfeuerwehr kamen weitere zwei hinzu. Kommandant Höß merkte an, dass er sein Amt mit etwas Wehmut abgebe, aber letztendlich froh darüber ist, es in die Hände einer jungen Mannschaft geben zu können.

Jugendwart Jochen Ostermayer wies auf die stetige Weiterentwicklung in den vergangenen acht Jahren hin. Nicht nur bei der Ausrüstung, sondern auch bei den Aufgaben, die zu bewältigen sind. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 22 Übungen durchgeführt, bei einer durchschnittlichen Beteiligung von fünf Jugendlichen. Aktuell besteht die Jugendfeuerwehr aus acht Jugendlichen und einem Mädchen. Ostermayer blickte mit Stolz auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2023 zurück und freute sich, den neuen Jugendwarten die engagierte Truppe übergeben zu können.

Schriftführer Stefan Fuchs fasste das vergangene Jahr noch mal kurz zusammen. Schatzmeister Manfred Poidinger vermeldete einen guten Kassenstand. Für herausragendes Engagement und Einsatz für die Feuerwehr wurde Josef Schaller zum Ehrenmitglied ernannt. Kreisbrandinspektor Otto Heizer zeichnete Kommandant Höß für seine Leistungen mit dem Ehrenkreuz in Silber des Kreisfeuerwehrverbandes aus.

Bürgermeister Klaus Habermann hob die wichtige Rolle der Feuerwehren für die Sicherheit im Stadtgebiet hervor. Er sprach der Feuerwehr Oberbernbach ein großes Kompliment für das Engagement und die Arbeit aus und dankte Kommandant Höß und Vorsitzenden Listl für die stets gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Die Ergebnisse der Neuwahlen: Vorsitzender: Josef Schaller, Stellvertretende Vorsitzende: Sofia Böck, Kommandant: Jochen Ostermayer, Stellvertretender Kommandant: David Schaller, Schatzmeister: Alexander Böck Gerätewarte: Georg Lechner Joachim Meisinger Schriftführerin: Corinna Stemmer Jugendwarte: Sebastian Wachinger Jonas Koller Eva Mayer Sandra Schäffer. (AZ)