Erfolgreicher Start des neu gegründeten Zegos-Chors in Obergriesbach

Der neue Chor der Pfarreiengemeinschaft Zegos ist erfolgreich gestartet. Nach dem Debüt an Ostern sang er beim 25. Priesterjubiläum von Pfarrer Karl Heinz Reitberger.

Das gemeinsame Singen im Chor war während der Pandemie, wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkt möglich. Es hat den Sängerinnen und Sängern gefehlt. Der neu ins Leben gerufene Chor der Pfarreiengemeinschaft Zegos (Zahling, Edenried, Griesbeckerzell, Obergriesbach, Sulzbach) feierte bereits an Ostern ein erfolgreiches Debüt. Nur wenige Wochen später, zum 25. Priesterjubiläum von Pfarrer Karl Heinz Reitberger, brachte der Chor neben dem feierlichen Te Deum die Messe brève no. 7 in C-Dur von Charles Gounod zur Aufführung.

Pfarrer Reitberger hatte die Gründung des Chores tatkräftig unterstützt. Schon deshalb war es den Mitgliedern eine besondere Freude, sein Jubiläum festlich zu gestalten.

Sandra Tucker-Halbfell leitet den Zegos-Chor

Die Leitung des Chores liegt in den Händen der Sopranistin Sandra Tucker-Halbfell. Chorleitung ist für sie kein Neuland. Sie arbeitet seit vielen Jahren mit weltlichen Chören. Aktuell hat sie auch die Frauenchöre Cantabella und LaChoSie unter ihren Fittichen. Den Einstieg am Osterfest mit dem neu gegründeten Zegos-Chor, was man ambitioniert nennen kann, meisterte sie problemlos.

Eine wertvolle und tatkräftige Unterstützung des Projektes stellt Organist Peter Lenz dar. Er tut seit nunmehr 50 Jahren seinen Dienst an der Orgel und hat erst vor Kurzem seinen Vertrag um fünf Jahre verlängert. Eine Instrumentalgruppe Jugendlicher, über Jahrzehnte immer wieder neu organisiert und erfolgreich betreut von Geigenlehrer Karl Wilhelm Agatsy, vervollständigt die musikalische Arbeit.

Neue Sängerinnen und Sänger sind weiterhin willkommen

Sängerinnen und Sänger sind nach wie vor, ohne Altersbegrenzung, herzlich willkommen. Die einzige Voraussetzung ist Freude am Singen. Geprobt wird jeweils Montagabend um 20 Uhr im Probenraum des ehemaligen Schulhauses in Obergriesbach. Kontakt unter Christina Thurner-Toetz, Telefon 08251/819455 oder 0172/6483143, beziehungsweise Traudl Minssen, 08251/50158.

