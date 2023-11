Obergriesbach

Bürgermeister rechtfertigt Baulandpreise in Zahling erneut

Die fünf bisher vergebenen Bauplätze in Zahling sind alle an Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde vergeben worden.

Plus Nachdem die Preise bei der Bürgerversammlung diskutiert wurden, ging Jürgen Hörmann in der Gemeinderatssitzung auf dieses und weitere Anliegen ein.

Von Stefanie Brand

Binnen weniger Minuten handelte Obergriesbachs Bürgermeister Jürgen Hörmann die Anfragen aus der Bürgerversammlung ab. Zu den Baulandpreisen erklärte er erneut, dass sich die Gemeinde ihrer sozialen Verantwortung durchaus bewusst sei und nicht etwa die Bodenrichtwerte durch teure Grundstückspreise in der Vergangenheit in die Höhe getrieben habe. Den Vorwurf, dass sich keine Einheimischen die Grundstücke im neuen Zahlinger Baugebiet leisten könnten, fegte Hörmann vom Tisch: Fünf Bauplätze wurden bis dato vergeben - alle an Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in Obergriesbach oder Zahling.

Auf den Hinweis von Peter Liebl hin erklärte Hörmann die nächste Bürgerversammlung in Zahling zu veranstalten. Die Grafik zur Pro-Kopf-Verschuldung könne veröffentlicht werden, obgleich sich Rücklagen und Verschuldung die Waage halten würden, erklärte Hörmann. Ein Antrag auf eine weitere Hundetoilette in Zahling habe die Gemeinde in schriftlicher Form erreicht. Der Rathauschef wird sich mit den Antragstellern in Verbindung setzen, um einen geeigneten Standort zu finden. Er merkte jedoch auch an, dass die Auffangbehälter für die Hundekottüten oft als allgemeiner Mülleimer missbraucht werden, obgleich sie dafür gar nicht gedacht sind. Mit einem Appell an die Bevölkerung, regelmäßig die Rückstauklappen zu prüfen, um sich im Falle eines Starkregenereignisses auf deren Funktionstüchtigkeit verlassen zu können, schloss Hörmann den Tagesordnungspunkt, mit dem er die Bürgerversammlung abarbeitete.

