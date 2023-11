Chöre stimmen in Obergriesbach auf den Advent ein

Zur Klangnacht ist die Obergriesbacher Kirche St. Stephan voll besetzt. Die Pfarreiengemeinschaft Zegos zeigt dabei eindrucksvoll ihr kirchenmusikalisches Potenzial.

Traditionell am letzten Sonntag im Jahreskreis, dem Christkönigssonntag, findet in der Pfarrkirche St. Stephan Obergriesbach die Klangnacht statt. Aus dem Gedanken geboren, auf die nahe Adventszeit einzustimmen, fand dieses inzwischen hochkarätige musikalische Ereignis nun zum 15. Male statt. Musikliebhaber wissen das zu schätzen: Die Kirche war wieder voll besetzt. Einige Gäste mussten sich sogar mit einem Stehplatz begnügen.

Das kirchenmusikalische Potenzial in der Pfarreiengemeinschaft Zegos (Zahling, Edenried, Griesbeckerzell, Obergriesbach und Sulzbach) ist groß. Sieben Chöre gestalteten das Benefizkonzert. Zur Einstimmung wurde Christian Auer von Anton Rast auf der Trompete zu „Großer Herr“ von Johann Sebastian Bach begleitet. Pfarrer Tobias Seyfried begrüßte die Gäste, unter denen auch Bürgermeister Jürgen Hörmann war. Das aktuelle Thema „Frieden“ fand sich sowohl in Pfarrer Seyfrieds besinnlichen Texten als auch in manch einem Liedtext.

Zahlinger Gruppe mit ausdrucksvollen Stimmen

Die Zahlinger Gruppe „KLAng4“ begeisterte die Besucher und Besucherinnen gleich zu Beginn mit einem Lied von Lorenz Maierhofer - „Cantemus“. In ihrem Repertoire hatten sie mit "Alle Menschen dieser Welt" ein weiteres Lied des Komponisten Maierhofer. Darauf folgte „May it be“ von Maximilian Lörzer. Herbert Tomschi begleitete den Gesang am E-Piano. Die vier Sängerinnen und Sänger mit ihren ausdrucksvollen Stimmen begleiteten auch Luna Schönleben zu einem Song von Heather Sorenson, „King of Kings“.

Zum ersten Mal dabei waren die „Zegos kids“ mit einer erstaunlichen Leistung. Der Kinderchor unter der Leitung von Christina Thurner-Toetz wurde erst im April gegründet. Einer der Obergriesbacher Chöre ist die Singgruppe „ Zeitklang“ unter der Leitung von Katharina Wörle, die mit rhythmischen Liedern von Kathi Stimmer-Salzeder wie „Du bist unser Friede“ auftrat. Er sang außerdem „Salz sein“ von Christoph Zehender und „Ein Licht in dir geborgen“ des Komponisten und freiberuflichen Referenten für Neues Geistliches Lied, Gregor Linßen.

Popsongs und Kirchenmusik in Obergriesbach

Für ein Lied von Kathi Stimmer-Salzeder, „Die Tür zum Leben“, hatte sich auch die Singgruppe Zwischentöne unter der Leitung von Sabine Lapperger entschieden. Er brachte zudem „Ehrenwort“ von „Fäaschtbänkler“ und „Wie ein Baum, an Wassern gepflanzt“ von Norbert M. Becker zu Gehör.

Zwei Chöre leitet Sandra Tucker-Halbfell: den Zegos-Chor und Cantabella. Letzterer ist ein Frauenchor, der hauptsächlich englischsprachige Popsongs und moderne Chorstücke singt. Der Zegos-Chor ist ein klassischer Kirchenchor, der unter anderem "Jubilate Deo" von Johannes M. Michel sang. Einer der Songs von Cantabella war „The first Noel“ nach dem Arrangement von Dan Forrest.

Vielfältiges und mitreißendes Programm

Der Männergesangverein (MGV) Frohsinn, ein Männerchor aus Griesbeckerzell unter der Leitung von Peter Mezger, reihte sich mit „Musik erfüllt die Welt“ von Walther Schneider und „Danke für jeden Tag“ von Konrad Hartbichler in den Chorreigen ein.

Am E-Piano spielten Michiyo Nagano, Rebecca Toetz und Herbert Tomschi. Das Programm gestaltete sich so vielfältig und mitreißend, dass es zwischen den einzelnen Vorträgen immer wieder Beifall gab.

Das letzte Lied singen alle gemeinsam

Pfarrer Tobias Seyfried bedankte sich bei allen Chören, Chorleitern und -leiterinen, der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Eva Stobbe sowie bei den Helferinnen und Helfern der Klangnacht. Das Schlusslied „Hevenu Shalom alechem“ sangen alle Chöre gemeinsam vom Altarraum aus. Vom Publikum gab es stürmischen Applaus. Chöre und Gäste sangen zuallerletzt aus dem Gotteslob „Nun danket alle Gott“, begleitet von Peter Lenz an der Orgel. Anschließend bewirteten Pfarrgemeinderat und Helfer die Konzertbesucher auf dem Kirchplatz mit kulinarischen Köstlichkeiten.

Der Reinerlös kommt dem Erhalt der Räumlichkeiten des Pfarrhauses Obergriesbach zugute.