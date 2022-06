Ein Stromausfall hätte fatale Folgen für Obergriesbach und die Region

Plus Darum leistet die Gemeinde Obergriesbach ihren Beitrag für einen Sondereinsatzplan. Zwei große Bauvorhaben stoßen auf Zustimmung, in einem Fall denkbar knapp.

Was passiert bei einem flächendeckenden Stromausfall und wie können sich Kommunen und Landkreis dagegen wappnen? Um die Erarbeitung eines Sondereinsatzplans für solche Fälle ging es in der Sitzung des Obergriesbacher Gemeinderats. Das Gremium war sich einig, die Einrichtung eines Führungsstabes auf kommunaler Ebene zu befürworten.