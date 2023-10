Obergriesbach

Einbrecher schlagen dieses Mal in Obergriesbach zu

Ein Einbrecher ist am Donnerstag in ein Wohnhaus in Obergriesbach eingebrochen.

Erneut ist in einem Wohnhaus in der Region eingebrochen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Donnerstagabend etwas gesehen haben.

Erneut ist es zu einem Einbruch in der Region gekommen. Wie die Polizei mitteilt, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag zwischen 17.30 und 22.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus im Ahornweg in Obergriesbach. Der Einbrecher konnte unerkannt mit einer geringen Beute fliehen. Wer eine verdächtige Beobachtung gemacht hat, soll sich bei der Polizei unter 08251/89890 melden. In diesem Jahr hat es bereits in den ersten neun Monaten deutlich mehr Einbrüche gegeben als in den Jahren zuvor. Ob zwischen den Vorfällen ein Zusammenhang besteht, könne man laut Polizei noch nicht sagen. Eine gewisse räumliche Nähe könne aber für einen Tatzusammenhang sprechen. (AZ)

