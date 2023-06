Obergriesbach

vor 2 Min.

Gemeinde Obergriesbach hebt Gebühren für den Kindergarten an

Plus Die Erhöhung fällt nach Ansicht des Bürgermeisters moderat aus. Sie ist im Gemeinderat unstrittig. Das gilt auch für weitere Themen, die die Einrichtung betreffen.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Wie in vielen anderen Gemeinden werden auch in Obergriesbach die Benutzungsgebühren für den Kindergarten angehoben. In der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag plädierte Bürgermeister Jürgen Hörmann für eine Anpassung, die lieber in kleinen Schritten erfolgt. Deshalb entschied sich das Gremium für eine kleine Anhebung.

Der Gemeindechef begründete, würde man zu lange warten, bestehe die Gefahr, dass danach eine deutliche Erhöhung in Form eines größeren Sprungs erforderlich werden könnte. Hörmann sprach von einer moderaten Erhöhung, mit der die Inflation ausgeglichen würde. Der Gemeinderat sprach sich für den Vorschlag aus, die Gebühr monatlich um 15 Euro anzuheben. Lorenz Mahl betonte in dem Zusammenhang: "Wir haben einen Topkindergarten." Und der Bürgermeister versicherte, die gleiche Aussage treffe auch auf das Personal zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen