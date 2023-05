Gemeinderat lehnt Mehrfamilienhaus an der Schlossstraße ab

Plus Zunächst ist ein Doppelhaus geplant. Der Antragsteller entscheidet sich jedoch um. Für die Begründung hat der Gemeinderat Obergriesbach kein Verständnis.

Eine Voranfrage auf Bau eines Mehrfamilienhauses an der Schlossstraße mit sechs Wohneinheiten, fünf Einzelgaragen und sieben Stellplätzen beschäftigte am Dienstag den Obergriesbacher Gemeinderat. Nicht zum ersten Mal. Sie lag bereits zum dritten Mal vor.

Im Jahr 2022 hatte der Gemeinderat eine Baugenehmigung für zwei Doppelhaushälften und ein Zweifamilienhaus erteilt. Nun hat sich der Bauherr umentschieden und will ein Mehrfamilienhaus bauen. Bürgermeister Jürgen Hörmann berichtete auf Nachfrage von seiner Begründung: "Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage macht es Sinn, für Wohnungssuchende bezahlbare kleine, aber dennoch familientaugliche Wohneinheiten zu schaffen."